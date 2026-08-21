Teenie-Bande nach Einbruchsversuch in Wiener Innenstadt gefasst

Dank einer aufmerksamen Zeugin und eines raschen Polizeieinsatzes klickten gestern Abend, am 20. August, in Wien die Handschellen für fünf Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren.

Eine Zeugin wählte den Notruf, nachdem sie beobachtet hatte, wie eine Gruppe aus fünf Jugendlichen versuchte, die Tür eines Gebäudes im ersten Bezirk in Wien gewaltsam mit Fußtritten einzutreten. Beim Eintreffen der Alarmabteilung wies ein Passant die Beamten direkt auf die flüchtenden mutmaßlichen Täter hin, die in Richtung Rauhensteingasse rannten.

Bande nach Verfolgungsjagd gestoppt

Nach einer kurzen Verfolgung holte die Polizei die drei 14-Jährigen und zwei 15-Jährigen ein und stoppte sie. Bei den anschließenden Personendurchsuchungen wurden die Beamten prompt fündig: Der 15-jährige polnische Staatsangehörige hatte Plastikhandschuhe bei sich, während bei einem 14-jährigen Österreicher eine Bankomatkarte sichergestellt wurde, die auf einen fremden Namen lautete. Alle fünf Teenager wurden vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie schließlich auf freiem Fuß angezeigt.