WEGA stürmte Wohnung in Wien-Favoriten

Beamte der Sondereinheit WEGA stürmten am Donnerstag die Wohnung eines 23-Jährigen in Wien-Favoriten. Dieser hielt dort seine verletzte Freundin fest. Ihre Mutter hatte zuvor Alarm geschlagen.

Die Mutter der 19-Jährigen alarmierte am Donnerstag die Polizei. Gegenüber den Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten gab die Frau an, dass der Freund ihrer Tochter gedroht hatte, dieser etwas anzutun. Weil der Mann trotz mehrmaligen Klopfens die Tür nicht freiwillig öffnete, wurde die Sondereinheit WEGA hinzugezogen.

WEGA stürmte Wohnung

„Beim Betreten der Wohnung attackierte der 23-jährige Österreicher einen der WEGA-Beamten mit einem Faustschlag“, schildern die Polizisten weiter. Er wurde vorläufig festgenommen. Im Apartment befand sie auch di 19-jährige Freundin. Ihr hatte der Mann wohl eine Glasflasche über den Kopf gezogen. Sie wies Verletzungen im Gesichtsbereich auf. Auch soll er sie gewürgt und mit dem Umbringen bedroht haben. „Die Frau wurde vom Rettungsdienst versorgt und in häusliche Pflege entlassen“, so die Beamten. Des Weiteren wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den 23-Jährigen ausgesprochen. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.