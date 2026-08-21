Konnte sich an das Gesicht erinnern: Polizist erkennt mutmaßlichen Dieb am Gürtel wieder

Ein gutes Gedächtnis verhilft der Wiener Polizei zu einem späten Fahndungserfolg: Wegen eines Diebstahls am Yppenplatz wurde wochenlang ermittelt - bis ein Ermittler im Straßenverkehr genau hinsah.

Am Lerchenfelder Gürtel in Wien stach einem Polizeibeamten das bekannte Gesicht eines mutmaßlichen Diebes ins Auge.

Am Lerchenfelder Gürtel in Wien stach einem Polizeibeamten das bekannte Gesicht eines mutmaßlichen Diebes ins Auge.

Einem aufmerksamen Beamten des Stadtpolizeikommandos Ottakring ist ein Treffer gelungen: Er erkannte am Donnerstag, den 20. August 2026, am Lerchenfelder Gürtel einen 34-jährigen Mann wieder, der dringend verdächtigt wird, Anfang August im Bereich des Yppenplatzes eine Geldbörse gestohlen zu haben. Der Beschuldigte soll anschließend mit der gestohlenen Bankomatkarte des Opfers mehrere kontaktlose Zahlungen getätigt haben.

Polizist erkannte Gesicht wieder

Aufgrund von internen Fahndungsmaßnahmen war das Gesicht des Verdächtigen dem Polizisten im Gedächtnis geblieben, woraufhin dieser den Mann sofort anhielt. Zur weiteren Sachverhaltsklärung wurde der russische Staatsbürger auf eine nahegelegene Polizeiinspektion gebracht.

Verdächtige zeigte sich nicht geständig

Bei der anschließenden Einvernahme zeigte sich der 34-Jährige jedoch nicht geständig. Auf Basis einer bereits vorliegenden Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien klickten für den Tatverdächtigen schließlich die Handschellen.