Leiche gefunden: War jemand mit 46-Jährigem zum Todeszeitpunkt in der Wohnung?

In den frühen Montagmorgenstunden, 24. August 2026, ist ein 46-jähriger Mann tot in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf gefunden worden. Davor soll es zu einem Streit gekommen sein. Die Polizei hat jetzt neue Informationen.

Gegen 4.15 Uhr wurde die Polizei wegen eines lautstarken Streits in die Marischkapromenade nach Wien-Floridsdorf gerufen. Dieser hat sich in einer Wohnung ereignet. Die Beamten sollte in dieser schließlich ein 46-jähriger Mann erwarten – er war tot. Sofort haben die Ermittlungen begonnen, nun hat man weitere Informationen, die man teilt.

Bisher „kein konkreter Hinweis auf Fremdverschulden“

Nach dem Einsatz wurden umfangreich Spuren gesichert und der Leichnam gerichtsmedizinische obduziert. Obwohl man ursprünglich Fremdverschulden vor allem wegen des Streits nicht ausschließen konnte, scheint es zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen „keinen konkreten Hinweis auf Fremdverschulden“ zu geben, so die Polizei. Das Landeskriminalamt wird nun die Ermittlungen weiterführen. Im Fokus steht jetzt allerdings, wer sich zum Todeszeitpunkt noch in der Wohnung aufgehalten hat und ob es möglicherweise zu einem Unterlassungsdelikt im Zusammenhang mit dem Tod des 46-Jährigen gekommen ist.