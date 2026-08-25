Hubschrauber über Wien: Große Suchaktion nach vermisster 80-Jähriger

In den späten Abend- und frühen Nachtstunden des 24. August wurde in Wien-Penzing nach einer demenzkranken, 80-jährigen Frau gesucht. Wie die Polizei berichtet, war sie von einem Wohnheim als abgängig gemeldet worden. An der Suche waren neben zahlreichen Polizeibeamten auch die Diensthundeeinheit, die Bereitschaftseinheit, der Polizeihubschrauber und Drohnen. Die Suchmaßnahmen erstreckten sich dabei über ein weitläufiges Gebiet, unter anderem wurden ein Friedhof, ein Firmengelände, eine Kleingartenanlage sowie die Gärten von Einfamilienhäusern abgesucht.

Frau bei Tankstelle gefunden, sie war wohlauf

Noch während die Suchaktion lief, bekam die Polizei einen Anruf. Am Notruf sagte jemand, dass er eine verwirrte Frau bei einer Tankstelle im Bezirk Favoriten gesehen hätte. Bei der Überprüfung stellte sich heraus: Es handelte sich um die gesuchte 80-Jährige. Die Frau war wohlauf und konnte wenig später auch wieder ins Wohnheim zurückgebracht werden.