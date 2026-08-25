Unbekannter mit Messi-Trikot stößt 78-Jährigen die Treppe runter

Mitte Juli, am 18. Juli 2026 gegen 7.15 Uhr, wurde ein 78-jähriger Mann in Wien-Margareten ausgeraubt. Die Polizei veröffentlicht nun Fotos vom Tatverdächtigen und hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung.

Ein bisher unbekannter Mann steht im Verdacht, eben in den Morgenstunden des 18. Juli 2026, einen 78-jährigen Mann in der U-Bahn-Station Margaretengürtel ausgeraubt zu haben. Der Tatverdächtige habe sich dem Mann auf dem Treppenabgang von hinten genähert und ihn unvermittelt gestoßen, so die Polizei. Daraufhin stürzte der 78-Jährige den gesamten Treppenabsatz hinunter und blieb regungslos liegen, der Tatverdächtige soll ihm anschließend die Geldtasche aus der Hosentasche gezogen haben und geflüchtet sein.

Passantin fand Pensionisten und rief die Polizei

Eine Passantin fand den regungslos am Boden liegenden Mann und verständigte die Einsatzkräfte. Im Zuge der Ermittlungen konnten schließlich Fotos des mutmaßlichen Täters gesichert werden, die man nun auch der Öffentlichkeit zugänglich macht – und dadurch auf neue Informationen zum Tatverdächtigen hofft. Sachdienliche Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Nummer 01 31310 33800 erbeten. Diese können auch anonym gegeben werden.