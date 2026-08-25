15-Jähriger flüchtet auf E-Scooter: Polizei gibt Schreckschüsse ab

Ein 15-Jähriger raste mit einem E-Scooter davon und ließ sich selbst von zwei Schreckschüssen nicht stoppen. Am Ende stehen 17 Verkehrsübertretungen und eine saftige Strafe.

Ein 15-jährige E-Scooter-Lenker soll zahlreiche Anhalteaufforderungen ignoriert haben. Bei einer späteren Überprüfung stellten Polizisten zudem fest: Sein Gefährt erreichte bei einem Rollentest 41 km/h.

Ein 15-jährige E-Scooter-Lenker soll zahlreiche Anhalteaufforderungen ignoriert haben. Bei einer späteren Überprüfung stellten Polizisten zudem fest: Sein Gefährt erreichte bei einem Rollentest 41 km/h.

Eigentlich wollten Beamte der Bereitschaftseinheit Wien am Montagabend zwei Jugendliche kontrollieren. Was folgte, war eine Flucht durch einen Park und eine Wohnhausanlage, die erst nach einer Fahndung endete. Der 15-jährige E-Scooter-Lenker soll zahlreiche Anhalteaufforderungen ignoriert haben. Bei einer späteren Überprüfung stellten Polizisten zudem fest: Sein Gefährt erreichte bei einem Rollentest 41 km/h.

Verdächtige Übergabe beobachtet

Gegen 20.15 Uhr waren Polizisten im Rahmen eines Schwerpunkts gegen Jugendkriminalität in Favoriten unterwegs. Dabei beobachteten sie zwei Jugendliche bei der Übergabe eines unbekannten Gegenstandes. Aufgrund ihres Verhaltens entstand bei den Beamten der Verdacht, dass es sich um Suchtmittel handeln könnte. Als die Polizisten die beiden kontrollieren wollten, stieg einer der Jugendlichen auf einen E-Scooter und fuhr davon. Mehrere Aufforderungen stehen zu bleiben soll er ignoriert haben.

Flucht führt durch Park und Wohnanlage

Die Beamten nahmen die Verfolgung zunächst mit dem Streifenwagen auf. Der Jugendliche setzte seine Flucht unter anderem durch den Alfred-Böhm-Park und eine angrenzende Wohnhausanlage fort. Schließlich verfolgten ihn die Polizisten zu Fuß. Nachdem der Jugendliche weiterhin nicht stehen blieb, kündigte ein Beamter laut Polizei den Waffengebrauch an. In weiterer Folge gab er zwei Schreckschüsse in Richtung einer Grünfläche in lockeres Erdreich ab. Doch auch das brachte den Flüchtenden nicht zum Anhalten. Zunächst gelang ihm die Flucht.

Zweiter Fluchtversuch mit E-Scooter

Lange blieb der Jugendliche allerdings nicht verschwunden. Im Zuge der Fahndung entdeckten Einsatzkräfte ihn wenig später im Bereich der Favoritenstraße erneut. Wieder versuchte der Jugendliche laut Polizei, mit seinem E-Scooter zu entkommen. Weitere Beamte der Bereitschaftseinheit konnten ihn schließlich im Bereich des Amalienbades stoppen. Bei dem Angehaltenen handelte es sich um einen 15-jährigen afghanischen Staatsangehörigen.

17 Übertretungen: 5.260 Euro Strafe

Danach nahmen Beamte der Landesverkehrsabteilung den E-Scooter genauer unter die Lupe. Bei einer Rollentestung wurde eine Geschwindigkeit von 41 km/h festgestellt. Noch deutlicher fällt die Bilanz der gesamten Flucht aus: Die Polizei stellte 17 Verkehrsübertretungen fest. Ein Schnellrichter verhängte gegen den 15-Jährigen unmittelbar eine Strafverfügung in Höhe von 5.260 Euro. Ob es sich bei der ursprünglich beobachteten Übergabe tatsächlich um Suchtmittel handelte, ist noch nicht geklärt.