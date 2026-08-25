Säure-Einbrecher: Polizei schnappt zwei weitere Verdächtige

Eine spektakuläre Einbruchsserie hält die Wiener Ermittler auf Trab: Das Landeskriminalamt Wien führt seit geraumer Zeit Ermittlungen gegen die vorerst unbekannte Tätergruppe – 5 Minuten berichtete. Die Kriminellen verschafften sich Zutritt zu fremden Wohnungen, indem sie ätzende Säure einsetzten. Im Zeitraum von Februar bis August 2026 registrierte die Polizei eine zweistellige Anzahl solcher Fälle. Betroffen waren gleich mehrere Wiener Gemeindebezirke, darunter Landstraße, Wieden, Favoriten, Meidling, Margareten und Döbling.

Verdächtiger in Bratislava gefasst

In Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich und der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität wurden zwei mutmaßliche Mitglieder einer georgischen Tätergruppe identifiziert. Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen am 16. August 2026 nach einer gezielten Observation in Wien-Landstraße fest. Mehr dazu unter: Säure-Einbrecher-Duo gefasst? Polizei nimmt zwei Männer fest. Nun konnte ein weiterer Tatverdächtiger – ein 36-Georgier – in der Slowakei ausgeforscht werden. „Aufgrund eines gegen den 36-Jährigen erwirkten Europäischen Haftbefehls konnte der Tatverdächtige am 20. August 2026 schließlich von slowakischen Zielfahndern in Bratislava festgenommen werden“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Wien. „Dem 36-Jährigen werden nach derzeitigem Ermittlungsstand mindestens sechs Wohnungseinbrüche in den Bezirken Leopoldstadt und Landstraße zur Last gelegt“, so die Beamten. Er befindet sich derzeit noch in der Slowakei in Haft.

Weiterer Fahndungserfolg

Die Ermittler machten am 21. August 2026 außerdem einen weiteren 48-jährigen Georgier als mutmaßlichen Serien-Einbrecher ausfindig. Ihm werden vorerst zwei Taten in Penzing angelastet. Derzeit befindet sich der Mann wegen eines Delikts in deutscher Untersuchungshaft. Die umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien zu der Tätergruppe und möglichen weiteren Straftaten dauern an.