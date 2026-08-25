Verhältnis mit der Ex? 37-Jähriger wirft Gläser und Messer auf Bekannten

Ein 37-jähriger Österreicher hat die Wohnung eines 40-jährigen Bekannten, der ein Verhältnis mit seiner Ex-Freundin haben soll, auf. Es kam zum Handgemenge, Gläser und Messer wurden geworfen.

Der 40-Jährige öffnete die Tür seiner Wohnung in Wien-Landstraße nur einen Spalt, da soll der 37-Jährige plötzlich gewaltsam eingedrungen sein, heißt es seitens der Polizei. Der Vorfall spielte sich Montagabend, am 24. August 2026 gegen 21.30 Uhr ab. In weiterer Folge kam es zum Handgemenge zwischen den beiden, wobei der 37-Jährige seinen Kontrahenten mit Küchenmessern und Gläsern beworfen und ihm dadurch teils tiefe Schnittwunden zugefügt haben soll.

40-Jähriger flüchtet und ruft Polizei

Darüber hinaus habe er den 40-Jährigen mit dem Umbringen bedroht, so die Beamten weiter. Der Verletzte konnte schließlich aus der Wohnung flüchten und die Polizei rufen. Diese nahm den 37-Jährigen fest. Gegen ihn wurden ein Betretungs-, Annäherungs- und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Zudem stellten die Beamten bei ihm Kokain sicher und fanden in seiner Wohnung zwei große Gläser mit Marihuana. Der Verletzte wurde von der Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht.