24-Jähriger bricht in Auto ein – wird vom Besitzer zur Rede gestellt

In der Wiener Donaustadt wurden Montagfrüh, am 24. August 2026 gegen 7 Uhr, Polizisten zu einem mutmaßlichen Einbruch in ein geparktes Auto gerufen.

Ein 24-jähriger Serbe wird derzeit verdächtigt, dass er das Fenster des Autos aufgeschoben und anschließend Kabel unterhalb des Lenkrades herausgerissen hat. Darüber hinaus soll er mehrere Gegenstände, darunter Parkscheine sowie eine Tafel mit der Aufschrift „Arzt im Dienst“, aus dem Fahrzeug genommen und in ein Plastiksackerl gepackt haben, welches er anschließend über den Lenker seines Fahrrades hing.

24-Jähriger schlägt mit Leine auf Autobesitzer ein

Als der 48-jährige Fahrzeugbesitzer wenig später zu seinem Auto kam, bemerkte er den Einbruch und konfrontierte den 24-Jährigen damit. Dieser holte eine Leine aus seinem Sackerl und schlug damit auf den Autobesitzer ein, der dabei im Gesicht verletzt wurde, so die Polizei. Der 48-Jährige sol sich mit einem Faustschlag ins Gesicht des Tatverdächtigen gewehrt haben, dieser hat wiederum eine am Boden liegende Zange geworfen.

Tatverdächtiger auf freiem Fuß angezeigt

Zwischenzeitlich wurde eben auch die Polizei gerufen. Beamte der Polizeiinspektion Lange Allee nahmen den 24-Jährigen fest. Der Tatverdächtige bestritt in der Vernehmung alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.