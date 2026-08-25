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Foto auf 5min.at zeigt zwei Polizeiautos am Keplerplatz in Wien.
Eine großangelegte Fahndung nach dem Tatverdächtigen endete mit einer Festnahme.
Wien / 23. Bezirk
25/08/2026
Große Fahndung

Über 10.000 Euro erbeutet: Mann raubt Wiener Postfiliale aus, wird festgenommen

Mittwochnachmittag, am 25. August 2026, ist ein Mann mit einer FFP2-Maske in eine Postfiliale im Wiener Bezirk Liesing gegangen und hat dort einen Angestellten mit einer Pistole bedroht. Er wurde festgenommen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(136 Wörter)
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Der Vorfall spielte sich gegen 14.30 Uhr ab, wie die Polizei nun berichtet. Der Mann, der mit einer FFP2-Maske maskiert war, hat einen Angestellten der Postfiliale bedroht und Bargeld gefordert. Dieser hat ihm Geld im unteren fünfstelligen Bereich ausgehändigt, woraufhin der Mann auf einem E-Scooter flüchtete.

Landeskriminalamt führt weitere Ermittlungen

Umgehend hat die Polizei eine großangelegte Fahndung eingeleitet, an der sich zahlreiche Kräfte beteiligten. Schon wenig später konnte der mutmaßliche Täter unweit des Tatortes angehalten und festgenommen werden, heißt es nun. Das erbeutete Bargeld sowie die vermutliche Tatwaffe – es handelt sich um eine Schreckschusspistole -, wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen werden aktuell vom Landeskriminalamt geführt. Alter und Herkunft des Tatverdächtigen sind bisher unbekannt.

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