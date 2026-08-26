Sonne-Wolken-Mix in Wien am Mittwoch

In Wien werden sich am Mittwoch, 26. August 2026, wettertechnisch vor allem Sonne und Wolken abwechseln. Wie die Meteorologen der GeoSphere Austria berichten, dürften wohl auch die Quellwolken, die sich im Tagesverlauf bilden, harmlos bleiben. Es soll laut den Experten in der Bundeshauptstadt nämlich weitgehend trocken bleiben. Und: „Allgemein weht nur schwacher Wind“, so die Meteorologen. Die Temperaturen bewegen sich in Wien in der Früh noch bei um die 16 Grad, steigen im Tagesverlauf schließlich auf bis zu 28 Grad an.