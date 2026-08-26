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Ein Bild auf 5min.at zeigt das Rathaus in Wien.
Bei abwechselnd sonnigen und bewölkten Phasen soll es in Wien laut Meteorologen trocken bleiben.
Wien
26/08/2026
Wetterprognose

Sonne-Wolken-Mix in Wien am Mittwoch

Bei Temperaturen von bis zu 28 Grad wird Wien wohl trocken durch den Mittwoch kommen. Dabei werden sich Sonne und Wolken abwechseln.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(86 Wörter)
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In Wien werden sich am Mittwoch, 26. August 2026, wettertechnisch vor allem Sonne und Wolken abwechseln. Wie die Meteorologen der GeoSphere Austria berichten, dürften wohl auch die Quellwolken, die sich im Tagesverlauf bilden, harmlos bleiben. Es soll laut den Experten in der Bundeshauptstadt nämlich weitgehend trocken bleiben. Und: „Allgemein weht nur schwacher Wind“, so die Meteorologen. Die Temperaturen bewegen sich in Wien in der Früh noch bei um die 16 Grad, steigen im Tagesverlauf schließlich auf bis zu 28 Grad an.

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