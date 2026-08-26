Was haben Döbriach und Wien-Mariahilf gemeinsam? Gaming-Action pur!

Was verbindet den Wiener FritzGrünbaumPlatz und Döbriach am Millstätter See? Beide Orte sind absolute Hotspots für Computerspiele! Ihre Gaming Museen bieten eine spannende Zeitreise durch 50 Jahre Videospielgeschichte.

In den Gaming Museen kann man kultige Spiele selbst ausprobieren.

In den Gaming Museen kann man kultige Spiele selbst ausprobieren.

Das Gaming Museum Wien wurde 2023 im ehemaligen unterirdischen Bunker neben dem Haus des Meeres eröffnet, ein Jahr später folgte das Gaming Museum Kärnten in Döbriach. Die sehenswerte Sammlung umfasst Konsolen, Spiele, Zubehör und Merchandise – eine echte Schatzkammer für Fans.

Spielen ausdrücklich erwünscht

Der Fokus liegt nicht nur auf Geschichte, sondern auf Interaktion: „Besucher sollen selbst spielen“, so Museums-Sprecherin Emily Praetorius zu 5 Minuten. Klassiker wie Pong und die Kult-Konsolen NES und Sega stehen ebenso bereit wie moderne Systeme. 60.000 Besucher pro Jahr lassen sich diesen Spaß nicht entgehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.08.2026 um 07:14 Uhr aktualisiert