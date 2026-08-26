Flughafen Wien: Hunderte Mitarbeiter zittern um ihre Jobs

Die Ungewissheit am Flughafen Wien hält an: Weil Joint Sky Services aus Eisenstadt die Übernahme der AAS-Beschäftigten bislang nicht zugesichert hat, musste AAS die gesamte Belegschaft beim Frühwarnsystem des AMS melden.

Da der neue Bodenabfertigungsdienstleister am Flughafen Wien, die Eisenstädter Joint Sky Services, weiterhin keine Zusage für die Übernahme der AAS-Belegschaft gegeben hat, meldete AAS (Airline Assistance Switzerland) alle Beschäftigten beim AMS-Frühwarnsystem an. Für mehrere hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet das eine ungewisse Zukunft und große Sorge um ihre Arbeitsplätze. Das berichtet das Luftfahrtmagazin „Austrian Wings“.

Geschäftsführer: „Übernahme der AAS-Mitarbeiter geplant“

Wie dem Magazin Ende Juli versichert wurde, übernimmt Ende Oktober ein neu gegründetes burgenländisches Unternehmen die Bodenabfertigung am Flughafen Wien vom Schweizer Dienstleister AAS. Rätselhaft bleibt der Firmensitz: Bei einer Überprüfung vor Ort in Eisenstadt wies das Wohngebäude weder ein Firmenschild noch einen entsprechenden Namen an der Klingel auf. Damals hätte einer der beiden Geschäftsführer von Joint Sky Services, Martin Stift, schriftlich erklärt, dass eine Übernahme der AAS-Mitarbeiter „geplant wäre“, allerdings „entsprechend je nach möglicher Übernahme der Aufträge“.

Wenig konkret und unverbindlich

Die Zusage bleibt vage und unverbindlich. Der Hintergrund wirft Fragen auf: Stift führt hauptberuflich ein Referat in der Landesregierung, amtierte 2024 als Büroleiter des Landtages und gilt laut „Austrian Wings“ als enger Vertrauter von Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil (SPÖ). Dieser schweigt bislang zu der ungewöhnlichen Vergabepraxis an den Branchen-Neuling Joint Sky Services – auch wenn die Vorgänge rechtlich einwandfrei sein dürften.

Belegschaft von Existenzängsten geplagt

Zwei Monate vor der geplanten Übernahme der Bodenabfertigung am Flughafen Wien durch Joint Sky Services bangt die AAS-Belegschaft weiterhin um ihre Jobs. Trotz fehlender Übernahmezugeständnisse sucht der neue Dienstleister auf seiner Website bereits nach neuem Personal. Die AAS musste ihre Beschäftigten unterdessen beim AMS-Frühwarnsystem zur Kündigung anmelden. Die Frustration im Betrieb ist riesig: Während der Betriebsrat noch auf eine Lösung hofft, kritisieren Betroffene das Vorgehen des Newcomers scharf als unprofessionell und belastend.