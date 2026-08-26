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/ ©Ivan Radic/Flickr/CC BY 2.0
auf dem bild von 5min.at sieht man Identitäre bei einer Demo.
Demonstration von Identitären in Wien.
Wien
26/08/2026
"Neue Rechte"

Forscher schlagen Alarm: Neonazis begehen immer mehr Straftaten

Im Ballungsraum Wien ist die extreme Rechte in ihrer gesamten Bandbreite vertreten - von traditionellen Neonazis über die sogenannte "Neue Rechte" bis hin zu türkischen "Grauen Wölfen", warnt das DÖW gegenüber 5 Minuten.

von Bernd Watzka
1 Minute Lesezeit(121 Wörter)
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Zugenommen habe in Wien in den vergangenen Jahren vor allem die Aktivität neonazistischer Kleingruppen, warnt Rechtsextremismus-Forscher Berhnard Weidinger vom DÖW (Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes) gegenüber 5 Minuten.

Junge Neonazis gruppieren sich

In mehreren Städten, darunter Wien, seien demnach neue Gruppen junger Neonazis entstanden. In Wien sei zudem eine gefährliche Kooperation zwischen „autochthonen Neonazis und solchen mit serbischem Hintergrund“ zu beobachten.

„Neue Rechte“ stark in Wien

Vergleichsweise stark vertreten ist demnach auch die „Neue Rechte“, vor allem in Gestalt der „Identitären Bewegung“, die allerdings außerhalb Wiens kaum noch über funktionierende Strukturen verfügt. Fakt ist: Von 2020 bis 2024 stieg die Zahl rechtsextremistischer Delikte in Österreich von 1.364 auf 2.358 Fälle.

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