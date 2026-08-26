Plötzlicher erheblicher Wassereintritt auf Station in der Klinik Floridsdorf

Wasserschaden in der Klinik Floridsdorf: Am frühen Mittwochmorgen kam es gegen 5.20 Uhr zu einem schweren Wassereinbruch. Ersten Erkenntnissen zufolge ist eine orthopädisch-traumatologische Station betroffen.

Der Wassereinbruch betrifft nach aktuellem Stand eine Station. Die Auswirkungen auf den Klinikbetrieb werden derzeit vor Ort evaluiert.

Der Wassereinbruch betrifft nach aktuellem Stand eine Station. Die Auswirkungen auf den Klinikbetrieb werden derzeit vor Ort evaluiert.

Am frühen Mittwochmorgen, dem 26. August 2026, kam es in der Klinik Floridsdorf zu einer Überflutung auf einer der Stationen. Das berichtet zuerst die „Heute“, der Videoaufnahmen der Situation zugespielt wurden. Auf Anfrage bestätigt die Pressestelle der Klinik die Vorkommnisse.

Ursache des Wassereinbruchs noch nicht bekannt

Betroffen sein soll ersten Informationen zufolge eine Station im Bereich Orthopädie und Traumatologie. Mittlerweile sei die Situation aber wieder unter Kontrolle. Jetzt gelte es zu klären, was den Wasserschaden ausgelöst hat. Ob ein Rohrbruch oder ein anderer technischer Defekt vorliegt, ist noch unklar und wird derzeit geprüft. Nach vorliegendem Kenntnisstand ist eine einzelne Station betroffen. Mögliche Auswirkungen auf die betrieblichen Abläufe der Klinik befinden sich derzeit in Abklärung vor Ort.