Familienstreit eskaliert: Mann soll Frau und Kinder bedroht und attackiert haben

Eine 37-jährige Frau soll in Wien-Favoriten von ihrem Ehemann bedroht worden sein. Laut Polizei kam es in der Vergangenheit auch zu körperlichen Übergriffen gegen sie und die gemeinsamen Kinder.

Am Dienstagabend wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten alarmiert, nachdem ein Mann seine Ehefrau bedroht haben soll. Als die Polizisten an der Wohnadresse eintrafen, befand sich die 37-jährige Frau nicht mehr in der gemeinsamen Wohnung. Sie hatte offenbar Schutz bei einer Nachbarin gesucht und erwartete die Einsatzkräfte dort.

Auch Kinder sollen betroffen gewesen sein

Im Zuge der ersten Erhebungen kamen laut Polizei weitere Vorwürfe ans Licht. Demnach soll der 37-jährige Ehemann seine Frau bereits in der Vergangenheit bei Streitigkeiten mehrfach körperlich angegriffen haben. Auch gegenüber den gemeinsamen minderjährigen Kindern soll der Mann handgreiflich geworden sein. Darüber hinaus wird ihm vorgeworfen, sowohl seine Ehefrau als auch die Kinder mit dem Tod bedroht zu haben.

Mann kehrte wegen Polizeieinsatz zurück

Während die Beamten den Sachverhalt klärten, befand sich der 37-Jährige zunächst nicht in der Wohnung. Im Laufe des Polizeieinsatzes kehrte er jedoch zur gemeinsamen Wohnadresse zurück. Der Mann bestritt gegenüber den Beamten, die ihm vorgeworfenen Handlungen begangen zu haben. Die Polizei nahm den 37-Jährigen daraufhin vorläufig fest. Er befindet sich weiterhin in polizeilicher Anhaltung.

Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen

Zum Schutz der Frau und der Kinder wurden weitere Maßnahmen gesetzt. Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Außerdem verhängten die Beamten ein vorläufiges Waffenverbot. Es gilt die Unschuldsvermutung.