Mann läuft mit Gartenschere hinter Bekanntem her und bedroht ihn mit dem Tod

Im Bereich der Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße konnten die zufahrenden Polizisten mehrere aufgebrachte Personen wahrnehmen und hielten umgehend an. Im Zuge der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass es zwischen einem 46-Jährigen, welcher sich gemeinsam mit einer Arbeitskollegin auf dem Weg zum Bahnhof befand, und einem 40-jährigen Bekannten zu einem Streit gekommen sein soll.

Lautstark schreiend nachgelaufen

Ersten Erhebungen zufolge sollen die Männer ferne Bekannte sein. Als sich die beiden Arbeitskollegen von dem 40-Jährigen, welcher immer aufbrausender wurde, entfernten und einen nahegelegenen Taxistand aufsuchten, soll der 40-Jährige den beiden lautstark schreiend nachgelaufen und den 46-Jährigen mit einem Gegenstand in der Hand mit dem Umbringen bedroht haben, teilt die Wiener Polizei mit.

Suchtmittel gefunden und vorläufige Festnahme

Bei dem 40-Jährigen konnten im Rucksack eine Gartenschere sowie eine geringe Menge Suchmittel vorgefunden und sichergestellt werden. Er wurde wegen des Verdachtes der gefährlichen Drohung vorläufig festgenommen. Der Mann befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung, heißt es abschließend.