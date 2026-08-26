Cobra-Einsatz in Wien: 19-jähriger Verdächtiger nach Taxi-Raub festgenommen

Nach dem brutalen Raub vor einigen Tagen in Wien-Floridsdorf, haben die Ermittler nun einen Tatverdächtigen ausforschen können.

Wie bereits berichtet, kam es am 23. August 2026 gegen 2.05 Uhr zu einem schweren Raub an einem 67-jährigen Taxilenker. Der Mann beförderte zwei Fahrgäste von Wien-Brigittenau in die Oswald-Redlich-Straße in Wien-Floridsdorf. Als der Fahrer dort anhielt, versetzte ihm einer der beiden einen Schlag gegen den Kopf. Ein Tatverdächtiger bedrohte ihn mit einer vermeintlichen Schusswaffe, nahm die Geldbörse des 67-Jährigen an sich und lief in Richtung des dortigen Gemeindebaus. Der zweite Fahrgast soll bereits vor der Gewaltanwendung des Zweiten geflüchtet sein.

Taxilenker wurde ins Krankenhaus gebracht

Anschließend suchte das Opfer eine Polizeiinspektion auf. Der verletzte Mann wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Umgehend nahmen die Beamten des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Nord, Ermittlungsbereich Raub, die Ermittlungen auf. Den Beamten gelang es aufgrund ihrer akribischen Ermittlungsarbeit innerhalb kürzester Zeit einen der Tatverdächtigen namentlich auszuforschen, so die Beamten.

19-Jähriger verweigerte die Aussage

Der 19-jährige Österreiche wurde am Abend des 24. August 2026 an seiner Wohnadresse mit Unterstützung von Beamten der Direktion Spezialeinheiten / Einsatzkommando Cobra, nach Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien vorläufig festgenommen, heißt es von der Polizei. Der Beschuldigte verweigerte die Aussage. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen hinsichtlich des zweiten beteiligten Mannes laufen auf Hochtouren.