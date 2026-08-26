Erst 2.000 Altbauten haben das „Pickerl“: Hohe Strafen drohen

Bis Ende 2027 ist für rund 31.000 Wiener Altbauten (Baujahr vor 1919) ein Bauwerksbuch verpflichtend, vergleichbar mit dem „Pickerl“ fürs Auto. Laut Baupolizei liegt der Nachweis bisher jedoch erst für etwa 2.000 Objekte vor.

Post von der Behörde: Die Baupolizei informiert in den nächsten Tagen alle Wiener Hausverwaltungen direkt.

Post von der Behörde: Die Baupolizei informiert in den nächsten Tagen alle Wiener Hausverwaltungen direkt.

Für etwa 31.000 vor 1919 erbaute Wiener Gebäude läuft die Frist: Bis Ende 2027 benötigen sie ein Bauwerksbuch. Da bisher erst rund 2.000 Gebäude bei der Baupolizei registriert sind, warnen Experten vor Fristversäumnissen, Engpässen bei Sachverständigen und hohen Strafen. Das berichtet zuerst der ORF Wien. Tausenden Altbauhäusern drohen hohe Strafen.

Vielen Altbauten drängt die Zeit für’s „Pickerl“

Im Bauwerksbuch werden Gebäudezustand und Sanierungsbedarf systematisch dokumentiert. Für viele der über 100 Jahre alten Wiener Altbauten drängt nun die Zeit, um das verpflichtende „Pickerl“ rechtzeitig zu erhalten. Zwar verzeichnet die Baupolizei in den letzten sechs Monaten 1.000 Neuregistrierungen, doch Behördenleiter Ilja Messner dämpft die Erwartungen: Mit dem aktuellen Tempo werde es sich unmöglich ausgehen, bis 2028 alle Bauwerksbücher zu erfassen.

Erst sechs Prozent der Wiener Altbauten behördlich erfasst

Ernüchternde Bilanz beim Bauwerksbuch: Erst sechs Prozent der Wiener Altbauten sind behördlich erfasst. WKO-Vertreterin Nicole Fürnthrat zeigt sich über den Rückstand von 94 Prozent erstaunt, vermutet aber eine hohe Dunkelziffer an bereits erstellten, aber unregistrierten Dokumenten. Die Kammer, die das Instrument grundsätzlich begrüßt, reagiert nun mit erneuten Info-Offensiven für die Fachgruppe.

Baupolizei setzt auf Informationsoffensive

Neben gezielter Information – alle Wiener Hausverwaltungen erhalten in Kürze ein Anschreiben – kündigt die Baupolizei ein klares Prozedere an. Sollte die Registrierung bis zum 1.1.2028 ausbleiben, müssen gesetzlich zuerst Mahnungen und bei fortgesetzter Säumnis entsprechende Verwaltungsstrafen verhängt werden, betont Baupolizei-Chef Messner.

Verwaltungsstrafen von 25 bis 30 Millionen Euro

Der Wiener Sachverständige Johann Kaiser warnt in „Wien heute“ vor massiven Engpässen: Aufgrund des zeitintensiven Prüfprozesses könnten bis Fristende rund 10.000 Altbauten ohne Gutachten dastehen. Betroffenen Eigentümern drohen damit Verwaltungsstrafen von insgesamt 25 bis 30 Millionen Euro. Der Handlungsdruck bleibt hoch – schon bis 2030 folgt die nächste Welle für Gebäude der Baujahre 1919 bis 1945.