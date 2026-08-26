Entgleist: Personenzug streifte Güterzug am Wiener Hauptbahnhof

Ein Zusammenstoß zwischen einem leeren Personenzug und einem Güterzug hat am Mittwochvormittag am Wiener Hauptbahnhof für erhebliche Schäden gesorgt. Verletzte gibt es glücklicherweise keine.

Am heutigen Mittwochvormittag, dem 26. August 2026, kam es im Bereich des Wiener Hauptbahnhofs zu einem Bahnunfall. Wie die ÖBB-Pressesprecherin Julia Krutzler gegenüber 5 Minuten mitteilt, streifte gegen 11.30 Uhr ein leerer Personenzug einen Güterzug. Durch die Wucht des Zusammenstoßes entgleiste die Lokomotive des Güterzugs, während der Personenzug an der Seite erheblich beschädigt wurde.

Niemand wurde verletzt

Nach offiziellen Angaben kamen bei dem Vorfall keine Personen zu Schaden. Die genaue Ursache sowie der Hergang des Unfalls sind derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen. Der Zwischenfall führt zu spürbaren Einschränkungen im Bahnverkehr. Die Strecke zwischen dem Wiener Hauptbahnhof und Gramatneusiedl ist voraussichtlich bis zum heutigen Betriebsschluss um 23.59 Uhr nur eingeschränkt befahrbar.

Schienenersatzverkehr eingerichtet

Um die Beeinträchtigungen für Reisende so gering wie möglich zu halten, haben die ÖBB für die betroffenen Regionalexpress-Linien REX 63 und REX 64 einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Wien Hauptbahnhof und Gramatneusiedl eingerichtet. Fahrgäste auf dieser Route werden gebeten, bis zu 30 Minuten mehr Reisezeit einzukalkulieren und sich vor Fahrtantritt über aktuelle Ausweichverbindungen zu informieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.08.2026 um 16:49 Uhr aktualisiert