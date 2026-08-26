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Foto auf 5min.at zeigt den Burggarten in Wien
Kaiserwetter in Wien.
Wien
26/08/2026
Wetterausblick

Bis zu 31 Grad: Strahlender Sonnenschein über Wien

Wien steuert auf einen weiteren sommerlichen Tag zu. Sonnenschein dominiert das Wettergeschehen in der Bundeshauptstadt. Die Temperaturen klettern auf bis zu 31 Grad.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)
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Das Wetter zeigt sich in Wien von seiner besten Seite. Über den Tag verteilt bestimmt strahlender Sonnenschein das Geschehen in der Bundeshauptstadt. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus östlicher Richtung. Die Höchsttemperaturen klettern dabei auf Werte um 31 Grad. Nur vereinzelte Schleierwolken zeigen sich am Himmel. „Der Sonnenschein dominiert das Wettergeschehen, harmlose Schleierwolken stören kaum“, erklären dazu die Meteorologen der Geosphere Austria abschließend.

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