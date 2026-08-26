Der Donnerstag in Wien: Viel Sonne und ein heißer Nachmittag

Überwiegend sonnig und nachmittags heiß wird der Donnerstag bei bis zu 31 Grad. Es ziehen lediglich ein paar hohe Wolkenfelder durch. Dazu kommt auffrischender, mäßiger bis lebhafter Wind aus Südost.

Die Sonne hat das Wetter am Donnerstag fest im Griff, während nur vereinzelte, harmlose Schleierwolken über den Himmel ziehen. Bei einem schwachen bis mäßigen Ostwind klettert das Thermometer auf heiße 31 Grad.

Über Niederösterreich liegt Saharastaub

Auch in Niederösterreich erwartet uns ein sonniger Tag, obwohl Saharastaub und hohe Schleierwolken für ein leicht diesiges Himmelsbild sorgen. Dazu frischt der Wind aus Südost bis Ost mäßig auf. Die Temperaturen legen kräftig zu: Es werden heiße 27 bis 32 Grad, und auch in 1500 m Höhe bleibt es mit 21 Grad sommerlich milde.