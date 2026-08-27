Personalnot: 1.800 unbesetzte Jobs in Kindergärten

Wiener Kindergärten stehen vor einem beachtlichen Personalloch von rund 1.800 Kräften, alleine 840 davon bei der Stadt Wien. Die Gewerkschaft schlägt nun harte Töne an und droht wegen der angespannten Lage mit einem heißen Herbst.

Laut der Gewerkschaft Younion ist die Bezahlung eine der Hauptursachen für den Personalmangel. Gewerkschafter Manfred Obermüller fordert daher von Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (NEOS) ein neues Besoldungspaket. Gegenüber dem ORF kritisierte er den anhaltenden Stillstand bei dem Thema und drohte wegen des fehlenden Entgegenkommens mit Protestmaßnahmen im Herbst.

Streik „erst einmal“ nicht geplant

Auf die Frage nach einem möglichen Streik verweist Obermüller auf ein stufenweises Vorgehen. Zunächst sollen Dienststellenversammlungen stattfinden. Zudem plant die Gewerkschaft, unzureichend ausgebildetem oder nicht entsprechend entlohntem Personal zu raten, keine pädagogischen Aufgaben mehr zu übernehmen. Die zuständige MA 10 räumte ein, dass in den städtischen Kindergärten derzeit Assistentinnen und Assistenten ohne die nötige Qualifikation als Pädagogik-Ersatz arbeiten. Die Abteilung hob jedoch hervor, dass es entsprechende Hilfs- und Begleitangebote für das betroffene Personal gebe.

Gewerkschaft Younion fordert höhere Gehälter

In den städtischen Kindergärten Wiens arbeiten aktuell etwa 3.360 Pädagoginnen und Pädagogen und rund 4.180 Assistentinnen und Assistenten. Von den insgesamt circa 88.000 Betreuungsplätzen für Unter-Sechsjährige in der Stadt entfallen etwa 33.000 auf öffentliche Einrichtungen. Auch beim größten privaten Träger, den Wiener Kinderfreunden, greift man auf Notlösungen zurück: Dort sind rund 200 pädagogische Stellen mit Kräften besetzt, denen der formelle Abschluss fehlt – meist handelt es sich dabei um erfahrene Assistenten oder Personen im Studium. Um die Notlage sofort zu lindern, verlangt die Gewerkschaft Younion höhere Gehälter, eine Ausbildungsoffensive sowie österreichweit einheitliche Vorgaben, etwa bei den Gruppengrößen. Auf Bundesebene wurde zuletzt immerhin eine frische Finanzierung für Weiterbildungsangebote auf den Weg gebracht.