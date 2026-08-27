Kopftuchverbot, Förderplan, Leistungsdaten: Neue Regeln zum Schulbeginn

Mit dem Start des neuen Schuljahres treten in Wien geänderte Richtlinien in Kraft. Die Diskussionen drehen sich dabei vorrangig um das Kopftuchverbot sowie die Begleitmaßnahmen für suspendierte Jugendliche.

Vor allem das Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren stößt auf geteilte Meinungen.

Vor allem das Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren stößt auf geteilte Meinungen.

Der Schulbeginn am 7. September bringt in Wien neue Vorschriften mit sich. Besonders das Verbot traditioneller islamischer Kopfbedeckungen für unter 14-Jährige sorgt für Diskussionen. Bei Missachtung sieht der Maßnahmenkatalog neben Erstgesprächen auch Geldstrafen von 150 bis 800 Euro vor. Eine juristische Prüfung durch den Verfassungsgerichtshof gilt als wahrscheinlich.

Ebenfalls neu: Pflichtbetreuung bei Suspendierungen

Eine weitere Neuerung betrifft die Begleitung suspendierter Schülerinnen und Schüler. So wird ab einer Suspendierungsdauer von vier Tagen ein verpflichtender Förderplan ausgearbeitet. Dieser umfasst neben Unterricht auch bis zu zehn Wochenstunden psychosoziale Maßnahmen durch Schulpsychologen und Schulsozialarbeiter.

Ab Oktober sollen erstmals standortbezogene Leistungsdaten von Schulen veröffentlicht werden

Ergänzend dazu setzen etwa 50 Prozent der Pflichtschulen auf eigene Deutschfördermodelle. Zudem werden 400 besonders geforderte Schulen durch zusätzlichen Personalaufbau via „Chancenbonus“ gestärkt. Ab Oktober folgt ein Novum: Die Veröffentlichung standortbezogener Leistungsdaten, die unter Berücksichtigung der Schülersozialstruktur verglichen werden.