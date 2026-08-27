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/ ©ÖAMTC/Hnat
Bild auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC-Hubschrauber.
Auf der Nordbrücke in Wien kam es heute zu einem Autounfall.
21. Bezirk/Wien
27/08/2026
Hubschraubereinsatz

Wien: Unfall auf der Nordbrücke sorgt für Stau

In Wien-Floridsdorf kam es auf der Nordbrücke zu einem medizinischen Notfall. Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz. Stadteinwärts wurde die Brücke gesperrt.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(139 Wörter)
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Heute kam es zu einer Sperre der Nordbrücke in Floridsdorf. Der Grund: Wie das Medium „Heute“ berichtet, kam es zu einem medizinischen Notfall. Ein Autofahrer (45) ist gegen eine Leitplanke gekracht, nachdem er ein gesundheitliches Problem erlitt.

Medizinischer Notfall auf der Nordbrücke

Wie es weiter heißt, wurden zahlreiche Einsatzkräfte alarmiert, auch ein Rettungshubschrauber. Es könnte sich bei dem Notfall, wie das Medium weiter berichtet, um einen Krampfanfall oder gar einen Herzinfarkt handeln. Laut einer Rettungssprecherin sei die Person nur schwer ansprechbar gewesen. Einsatzkräfte waren für 5 Minuten zu diesem Zeitpunkt noch nicht erreichbar.

Kilometerlanger Stau

Der 45-Jährige wurde dann mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Einsatzes, musste die Brücke gesperrt werden und es hat sich ein kilometerlanger Stau entwickelt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.08.2026 um 12:46 Uhr aktualisiert
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