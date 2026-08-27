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Bild auf 5min.at zeigt eine Festnahme und einen Mann mit einem Säckchen Pulver in der Hand.
Die Polizei fand Drogen und Bargeld im Zuge einer Durchsuchung.
10. Bezirk/Wien
27/08/2026
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Zwei Festnahmen bei Drogen-Razzia in Favoriten

Gestern kam es in Favoriten zu einer Razzia bei der zwei Männer festgenommen wurden.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)
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Im Zuge eines Schwerpunktes zur Bekämpfung der Drogenkriminalität konnten Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) gestern Vormittag in Wien-Favoriten zwei mutmaßliche Suchtmittelhändler identifizieren, anhalten und vorläufig festnehmen.

Kokain, Marihuana und Bargeld gefunden

Im Zuge der Personsdurchsuchungen und der Durchsuchung der Wohnung eines der Tatverdächtigen wurden insgesamt 1.760 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung, rund 600 Gramm Marihuana, 25 Gramm Cannabisharz und 12 Gramm Kokain aufgefunden und sichergestellt, teilt die Wiener Polizei mit. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden der 19-Jährige und der 36-Jährige, beide algerische Staatsbürger auf freiem Fuß nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt.

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