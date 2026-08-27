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/ ©Fotomontage: 5 Minuten & Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Polizisten und im Hintergrund ein Taxi.
Gestern führte die Wiener Polizei einen Schwerpunkt mit Fokus auf Taxifahrer durch.
Wien
27/08/2026
Festnahme

Wiener Polizei kontrollierte Taxis: Fälschung und gestohlener Führerschein

Gestern Abend führte die Landesverkehrsabteilung Wien gemeinsam mit dem Verkehrsamt Wien eine bezirksübergreifende Schwerpunktaktion mit Hauptaugenmerk auf Taxis durch.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(153 Wörter)
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Im Zuge dessen hielten die Beamten um 19.30 Uhr in Wien-Leopoldstadt ein Taxi, das gerade einen Fahrgast beförderte, zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle an. Der vom 26-jährigen türkischer Lenker vorgezeigte Taxilenkerausweis stellte sich als totalgefälscht heraus und wurde sichergestellt. Die vorliegenden Verwaltungsübertretungen wurden durch den anwesenden Juristen des Verkehrsamtes an Ort und Stelle geahndet.

Festnahme und Anzeige

Gegen 23.30 Uhr unterzogen die Beamten in Wien-Brigittenau einen 63-jährigen serbischen Taxilenker einer Kontrolle, der keinen Taxilenkerausweis vorweisen konnte. Der vom Mann vorgezeigte Führerschein war als gestohlen angezeigt und wurde sichergestellt, teilt die Polizei weiter mit. Darüber hinaus bestanden gegen den 63-Jährigen offene Verwaltungsstrafen in Höhe von 1.460 Euro. Da er diese nicht begleichen konnte, wurde er festgenommen. Der anwesende Schnellrichter verhängte zusätzlich Verwaltungsstrafen. Sowohl der 26-Jährige als auch der 63-Jährige wurden zudem strafrechtlich angezeigt.

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