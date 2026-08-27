Nach Brillen-Diebstahl: 70-Jähriger soll Mitarbeiter mit Messer bedroht haben

In der Wiener Mariahilfer Straße soll ein 70-Jähriger drei Sonnenbrillen gestohlen und einen Mitarbeiter mit einem Klappmesser bedroht haben. Kurz darauf nahm ihn die Polizei fest.

Ein mutmaßlicher Ladendiebstahl in einem Wiener Optikergeschäft eskaliert: Als ein Mitarbeiter den Verdächtigen stoppen will, soll dieser ein Messer gezogen haben. Bei der Festnahme macht die Polizei weitere Funde.

Ein mutmaßlicher Ladendiebstahl in einem Wiener Optikergeschäft eskaliert: Als ein Mitarbeiter den Verdächtigen stoppen will, soll dieser ein Messer gezogen haben. Bei der Festnahme macht die Polizei weitere Funde.

Am Mittwoch, dem 26. August, wurde die Polizei gegen 10.15 Uhr zu einem Optikerfachgeschäft in der Mariahilfer Straße in Wien-Neubau gerufen. Dort soll ein Mann versucht haben, das Geschäft mit drei Sonnenbrillen zu verlassen, ohne dafür zu bezahlen. Der Wert der Brillen lag laut Landespolizeidirektion Wien bei rund 500 Euro. Ein Mitarbeiter bemerkte den Vorfall und wollte den Mann anhalten.

Messer gezückt

Daraufhin soll die Situation eskaliert sein. Der 70-Jährige soll den Mitarbeiter mit einem Klappmesser bedroht haben. Anschließend flüchtete er laut Polizei mit den Sonnenbrillen. Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt konnten den Tatverdächtigen jedoch kurze Zeit später anhalten und vorläufig festnehmen.

Weitere Funde

Bei der Durchsuchung des Mannes stellten die Polizisten laut Landespolizeidirektion das mutmaßliche Diebesgut sicher. Außerdem fanden sie zwei Klappmesser. Dazu kamen rund 40 Gramm einer Substanz, bei der es sich laut Polizei vermutlich um Cannabisharz handelt. Auch diese Gegenstände wurden sichergestellt.

In Justizanstalt überstellt

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen 70-jährigen deutschen Staatsbürger ohne aufrechten Wohnsitz in Österreich. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der Mann wurde wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls sowie nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt überstellt.