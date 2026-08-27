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Bild auf 5min.at zeigt Polizisten bei einer Anhaltung.
Mit 86 km/h statt der erlaubten 30 km/h wurde der Lenker in der Spargelfeldstraße gemessen.
22. Bezirk/Wien
27/08/2026
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Mit 86 statt 30 km/h durch Wien: Lenker muss um Führerschein bangen

In der Spargelfeldstraße in Wien-Donaustadt hat die Polizei einen Pkw-Lenker mit 86 km/h gemessen. Erlaubt waren dort nur 30 km/h. Dem Lenker droht nun der Entzug der Lenkberechtigung.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)
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Bei einer Schwerpunktkontrolle in der Spargelfeldstraße wurde ein Wagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Der Lenker war in Fahrtrichtung Breitenleer Straße unterwegs. Statt der erlaubten 30 km/h zeigte die Messung 86 km/h an. Die Kontrolle erfolgte um 7.20 Uhr. Die Messung wurde von der Landesverkehrsabteilung Wien durchgeführt. Im Einsatz war der Fachbereich Geschwindigkeitsüberwachung. Für den Lenker hat die Messung nun Folgen. Er wurde laut Landespolizeidirektion Wien angezeigt. Außerdem droht ihm der Entzug der Lenkberechtigung

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