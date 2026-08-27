Ärzte fordern Nachschub bei Gürtelrose-Impfstoff

Seit 2025 steht die Gürtelrose-Impfung für Personen ab 60 sowie Risikogruppen kostenfrei zur Verfügung. Aufgrund anhaltender Engpässe fordert die Wiener Ärztekammer nun erneut mehr Nachschub.

Kostenlos seit 2025, aber schwer zu bekommen: Die Wiener Ärztekammer mahnt erneut mehr Gürtelrose-Impfstoff für Senioren ab 60 und Risikopatienten an. Seit fast einem Jahr kämpfen Ordinationen laut Ärztekammer mit Lieferproblemen beim Gürtelrose-Impfstoff. Obwohl etwa jeder Dritte im Laufe des Lebens an der oft schmerzhaften Infektion erkrankt, bleibe das kostenlose Vakzin Mangelware. Ärztekammer-Vizepräsidentin Naghme Kamaleyan-Schmied kritisiert eine reine „Impfstofflotterie“, da im e-Impfshop nur sporadisch und unangekündigt kleine Mengen freigeschaltet werden.

Gesundheitsministerium verweist auf laufenden Ankauf

Das Gesundheitsministerium weist die Kritik der Wiener Ärztekammer zur Verteilung des kostenlosen Gürtelrose-Impfstoffs zurück. Seit Programmstart wurden fast 900.000 Dosen bereitgestellt, von denen bislang rund 633.250 verimpft wurden. Weitere Tranchen befinden sich im Ankauf. Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) betont die enorm hohe Nachfrage und hebt hervor, dass die zuvor rund 500 Euro teure Impfung nun für alle kostenlos ist – ein wichtiger Schritt gegen die „Zweiklassenmedizin“.

Impfung als essenzieller Schutz für Personen ab 60 und Risikogruppen

Bei rund 30.000 bis 40.000 jährlichen Gürtelrose-Fällen in Österreich fordert Kammerpräsident Johannes Steinhart den Schutz für Ältere und Risikogruppen. Die Erkrankung verläuft mit schmerzhaftem Hautausschlag und birgt das Risiko einer Post-Zoster-Neuralgie – oft dauerhaften, extrem starken Nervenschmerzen.