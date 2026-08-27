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Foto auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto.
Unbekannte stehlen Ausstellungsstück aus Wiener Museum.
Wien
27/08/2026
Hinweise gesucht

Glasvitrine eingeschlagen: Täter flüchten mit Beute aus Wiener Museum

Mitten am Donnerstagnachmittag schlugen zwei unbekannte Männer in einem Museum in der Wiener Innenstadt eine Glasvitrine ein. Mit einem Ausstellungsstück als Beute ergriffen sie die Flucht.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(161 Wörter)
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In einem Museum in der Wiener Innenstadt kam es am Donnerstag zu einem dreisten Diebstahl. Zwei bislang unbekannte Männer schlugen am Nachmittag eine Glasvitrine ein und nahmen daraus ein Ausstellungsstück an sich. Anschließend flüchteten die beiden mit ihrer Beute in eine bislang unbekannte Richtung. Bei dem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Sofortfahndung bislang ohne Erfolg

Nach dem Diebstahl leitete die Polizei umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Die Suche nach den beiden Tatverdächtigen blieb bislang allerdings erfolglos. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe der Tat sowie die Identität der beiden Männer sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Polizei bittet um Hinweise

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zu den beiden unbekannten Männern beziehungsweise zur Fluchtrichtung machen kann, wird gebeten, sich beim Landeskriminalamt Wien zu melden. Hinweise können auch anonym unter 01-31310-38200 bekannt gegeben werden.

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