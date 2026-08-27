Mit 30 Jahren plötzlich aus dem Leben gerissen: „Deine Melodie wird ein Teil von uns bleiben“

Die Nachricht vom völlig unerwarteten Tod von Matthias T. sorgt für tiefe Trauer. Der Musiker ist im 31. Lebensjahr verstorben. Besonders groß ist die Bestürzung bei der Trachtenkapelle Wösendorf, die nun öffentlich Abschied von ihrem langjährigen Kollegen und Freund nimmt. „Mit tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem Musikkollegen und Freund Matthias Tauber“, schreibt der Verein in einem Nachruf. Matthias war nicht erst seit Kurzem Teil der Kapelle. Bereits mit 13 Jahren begann er, aktiv zu musizieren. Über die Jahre wurde er zu einem wichtigen Mitglied der Gemeinschaft und zu einer festen Größe im Tenorhorn-Register.

Viele gemeinsame Erinnerungen

Für seine Musikkollegen war Matthias damit weit mehr als ein Vereinsmitglied. Zahlreiche gemeinsame Proben, Auftritte und Stunden verbinden die Musiker mit ihm. Nun bleiben vor allem die Erinnerungen. Die Trachtenkapelle betont, wie viel Matthias zur Gemeinschaft beigetragen habe und wie sehr er fehlen werde. „Wir sind dankbar für die vielen gemeinsamen Stunden“, heißt es in dem emotionalen Abschied.

„Wir werden dich nie vergessen“

Besonders in diesen schweren Stunden gilt das Mitgefühl der Musikkollegen seiner Verlobten Bernadette und seiner Familie. Der plötzliche Tod eines jungen Menschen hinterlässt dabei eine besonders schmerzhafte Lücke. Für seine musikalische Familie bleibt Matthias dennoch auf besondere Weise verbunden. Zum Abschied findet die Trachtenkapelle Worte, die seine Bedeutung für den Verein zusammenfassen: „Lieber Matthias, wir werden dich nie vergessen.“ Was bleibt, sind die Erinnerungen an einen jungen Menschen, der einen großen Teil seines Lebens der Musik gewidmet hat. Und seine Musik soll auch nach seinem Tod weiterklingen. „Deine Melodie wird ein Teil von uns bleiben“, schreibt die Trachtenkapelle.