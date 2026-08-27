Nach Museums-Coup in Wien: Wer kennt diese beiden Männer?

Nach einem Kunstdiebstahl in einem Museum in Wien ist die Polizei auf der Suche nach diesen beiden Männern. Zweckdienliche Hinweise werden erbeten.

Donnerstagnachmittag wurde ein Ausstellungsstück, genauer gesagt ein Collier, aus einem Museum in der Wiener Innenstadt gestohlen. „Eine Glasvitrine eingeschlagen“, berichten die Ermittler. Anschließend ergriffen die bislang unbekannten Täter die Flucht. Sofort wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, „unter anderem auch mit einem Personenspürhund der Polizeidiensthundeeinheit Wien“, schildern die Beamten weiter.

Polizei bittet um Hinweise

Inzwischen konnten zumindest Lichtbilder der beiden Tatverdächtigen gesichert werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise (auch anonym) sowohl zu den Männern als auch zu dem gestohlenen Collier werden. Das Landeskriminalamt ist unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erreichbar.

Personsbeschreibung 170-175 cm groß

schlanke Statur

dunkle Haare

dunkler Bart

schwarze Oberbekleidung

dunkle Turnschuhe mit weißer Sohle