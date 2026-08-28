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auf dem bild von 5min.at sieht man wien im sommer.
Der Sommer gibt noch einmal ordentlich Gas und bringt Wien am Freitag heiße Temperaturen.
Wien
28/08/2026
Freitagswetter

Der Freitag in Wien: Saharastaub, Sonne und Hitze

Nach 20 Grad am Morgen klettert das Thermometer tagsüber auf rund 32 Grad. Es bleibt überwiegend sonnig, wobei Saharastaub das Sonnenlicht zunehmend dämpft. Der Südostwind weht mäßig bis lebhaft.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(132 Wörter)
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Der Freitag zeigt sich überwiegend sonnig und heiß bei Spitzenwerten um die 32 Grad, auch wenn Saharastaub und hohe Schleierwolken das Sonnenlicht etwas trüben. Dazu lebt der Südostwind spürbar auf und erreicht in Spitzen 50 bis 60 km/h. Zu Samstag hin bringt drehender Westwind in der Nacht schließlich das Potenzial für gewittrige Regengüsse.

In Teilen Niederösterreichs gehen sich bis zu 35 Grad aus

Sehr heiße 29 bis 35 Grad und kräftiger Süd- bis Ostwind prägen das Wetter in Niederösterreich. Föhn treibt die Temperaturen selbst in den Voralpen extrem hoch: In 1500 m bekommt es etwa 24 Grad. Während das Flachland und das Waldviertel den meiste Sonnenschein abbekommen, entladen sich über den Bergen nachmittags einzelne Regenschauer und Gewitter.

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