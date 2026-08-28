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auf dem bild von 5min.at sieht man die Stadionbrücke in Wien.
Die 82 Meter lange Brücke wurde seit Februar modernisiert.
Wien, 2. & 3. Bezirk
28/08/2026
Wieder befahrbar

Für Auto, Bim und Rad: Stadionbrücke fertig saniert!

Freie Fahrt über die Stadionbrücke! Nach der umfassenden Modernisierung seit Februar 2025 rollt der Verkehr wieder zwischen dem 2. und 3. Bezirk. Das 82 Meter lange Bauwerk ist damit auch für die Straßenbahnlinie 18 gerüstet.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(154 Wörter)
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Im Zuge der Sanierung wurden die Tragwerke verstärkt, die Widerlager erneuert und ein modernes Entwässerungssystem integriert. Zudem schützen neue Vorrichtungen den Bereich über der A4. Neu geregelt ist auch die Verkehrsführung: Während die Straßenbahn künftig mittig verläuft, steht dem Autoverkehr ein Fahrstreifen in den 2. Bezirk und zwei Fahrstreifen in den 3. Bezirk zur Verfügung.

Linie 18 rollt ab 5. September bis zur U2-Station

Mit der Verlängerung über die Stadionbrücke fährt die Linie 18 ab 5. September bis zur U2-Station Stadion. Auch der Radverkehr profitiert von deutlich mehr Platz: Ein 3,8 Meter breiter, baulich getrennter Zweirichtungsradweg sorgt für eine sichere und durchgängige Verbindung. Die neue Verkehrsfläche steht zudem Linienbussen zur Verfügung. Restarbeiten wie Korrosionsschutz und Anpassungen an den Einbauten laufen noch bis Herbst, schränken die Nutzung der Brücke jedoch nicht ein.

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