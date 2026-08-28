Otto Wagner Areal: Geothermie-Bohrungen erfolgreich abgeschlossen

Die nachhaltige Energiezukunft des Otto Wagner Areals in Wien-Penzing nimmt konkrete Formen an. Im Juli wurden die umfassenden Geothermiebohrungen auf dem Gelände nach mehreren Monaten erfolgreicher Arbeiten planmäßig beendet.

Mit dem Abschluss der Bohrarbeiten ist das Revitalisierungsprojekt einem klimaneutralen Betrieb des Geländes einen bedeutenden Schritt näher gekommen.

Mit dem Abschluss der Bohrarbeiten ist das Revitalisierungsprojekt einem klimaneutralen Betrieb des Geländes einen bedeutenden Schritt näher gekommen.

Insgesamt haben Spezialteams rund 430 Bohrungen niedergebracht und die entsprechenden Erdwärmesonden tief im Untergrund verankert. Das Herzstück der zukünftigen Energieversorgung bildet eine hochmoderne Anlage aus Tiefensonden und Wärmepumpen. Diese wird künftig einen wesentlichen Teil des gesamten Wärme- und Kältebedarfs des historischen Areals abdecken. In Kombination mit einer leistungsstarken Photovoltaikanlage wird der Anteil an erneuerbaren Energien vor Ort drastisch gesteigert und die Erzeugung von fossiler Energie nachhaltig reduziert.

Renaturierung startet im Herbst

Nach dem Ende der schweren Erdarbeiten rückt nun die Wiederherstellung der Natur in den Fokus. Die Begrünung der vorübergehend beanspruchten Bauflächen ist für diesen Herbst angesetzt. Die Verantwortlichen entschieden sich bewusst gegen eine sofortige Sommeransaat: Angesichts der aktuell hohen Temperaturen und anhaltenden Trockenperioden bietet der kühlere Herbst deutlich bessere Bedingungen, damit der neue Bewuchs dauerhaft und stabil anwachsen kann.