Museums-Coup in Wien: Täter sollen Schusswaffe dabeigehabt haben

Nach dem Collier-Diebstahl mitten in Wien wird die Fahndung ausgeweitet. Nun ist bekannt, dass einer der Täter eine mutmaßlich echte Schusswaffe dabeigehabt haben soll.

Nach dem Diebstahl eines wertvollen Colliers aus einem Museum in der Wiener Innenstadt laufen die Ermittlungen weiter.

Nach dem Diebstahl eines wertvollen Colliers aus einem Museum in der Wiener Innenstadt laufen die Ermittlungen weiter.

Nach dem spektakulären Diebstahl am Stubenring in Wien gibt es neue Details zu den Ermittlungen. Die Polizei fahndet inzwischen national und international nach zwei bislang unbekannten Männern. Sie stehen im Verdacht, am Donnerstagnachmittag, dem 27. August, gegen 14 Uhr ein wertvolles Schmuckstück aus dem MAK (Museum für angewandte Kunst) gestohlen zu haben. Bei der Beute handelt es sich laut bisherigen Angaben um ein Collier.

Vitrine zertrümmert

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand sollen die beiden Männer eine Glasvitrine mit einem Hammer eingeschlagen haben. Daraus sollen sie das Schmuckstück genommen haben. Besonders brisant: Einer der Tatverdächtigen soll eine mutmaßlich echte Schusswaffe mitgeführt haben. Anschließend flüchteten die beiden Männer mit der Beute zu Fuß in Richtung Stadtpark.

Große Fahndung

Unmittelbar nach der Tat leitete die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Daran waren die Bereitschaftseinheit Wien, Polizeidiensthundeeinheiten aus Wien und Niederösterreich sowie das Landeskriminalamt Wien beteiligt. Bereits zuvor konnten Lichtbilder der beiden Tatverdächtigen gesichert werden. Beschrieben wurden Männer mit einer Größe von etwa 170 bis 175 Zentimetern, schlanker Statur, dunklen Haaren und dunklem Bart. Sie sollen schwarze Oberbekleidung und dunkle Turnschuhe mit weißer Sohle getragen haben.

©zVg. / Landespolizeidirektion Wien Die Polizei fahndet national und international nach den beiden bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Spuren im Fokus

Nun konzentrieren sich die Ermittler auf die Spuren vom Tatort und vorhandene Aufnahmen. Das sichergestellte Material sowie Videos aus Überwachungskameras werden kriminaltechnisch ausgewertet. Zusätzlich werden weitere Zeugen vernommen. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien laufen weiter.

Hinweise gesucht

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen oder zum gestohlenen Schmuckstück. Meldungen können auch anonym abgegeben werden. Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 entgegen.