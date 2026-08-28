WEGA-Einsatz: Flinte bei Delogierung in vermüllter Wohnung sichergestellt

Ein Delogierungseinsatz in Wien führte am Donnerstag zu einem Polizeieinsatz unter Beteiligung der WEGA. Eine amtsbekannte 50-jährige hatte vor einer Zwangsräumung Drohungen ausgesprochen.

Wohnungsräumung in Wien 19 am 27. August 2026: Da die Frau legal im Besitz einer Flinte war, sicherten Polizeikräfte die Räumung der stark vermüllten Wohnung ab. Diese hatte im Vorfeld Drohungen gegenüber Gerichtsvollziehern und Mitarbeiter der Hausverwaltung ausgesprochen. Spezialeinheiten der WEGA öffneten dabei die Fenster des Objekts. Die Schusswaffe konnte im Zuge der Räumung durch eine Entrümpelungsfirma aufgefunden und sichergestellt werden.

Gegen die 50-Jährige wurde Waffenverbot verhängt

Die Verdächtige war während des Zugriffs nicht vor Ort, wurde jedoch wenige Stunden später angetroffen und einvernommen. Gegen die 50-Jährige wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte eine Anzeige auf freiem Fuß wegen des Verdachts der schweren Nötigung.