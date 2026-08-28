Hotelgast (24) zahlt Rechnung nicht, kocht stattdessen gestohlene Eier

Ein Hotelaufenthalt in Wien-Donaustadt endete für einen 24-jährigen Mann im Gefängnis. Der Hotelgast hatte sich geweigert, seine Nächtigung zu bezahlen, und beschimpfte das Personal.

Eine nachvollziehbare Erklärung für den Besitz der Eier und dem restlichen Diebesgut konnte der Tatverdächtige nicht abgeben.

Eine nachvollziehbare Erklärung für den Besitz der Eier und dem restlichen Diebesgut konnte der Tatverdächtige nicht abgeben.

Ein 24-jähriger Hotelgast hatte sich am Donnerstag, dem 27. August 2026, geweigert, seine Nächtigung zu bezahlen, und beschimpfte daraufhin das Personal. Als die Beamten eintrafen, enthüllte die Durchsuchung des Zimmers und des Tatverdächtigen weit mehr als nur eine verweigerte Hotelrechnung.

Kaffeeautomat aufgebrochen, Eier gestohlen

Im Zuge der ersten Erhebungen stießen die Beamten auf mehrere Straftaten im Hotel: In der vorangegangenen Nacht war versucht worden, einen Kaffeeautomaten im Gebäude aufzubrechen. Zudem fehlten aus der Mitarbeiterküche mehrere Eier. Die Spur führte direkt ins Zimmer des 24-jährigen serbischen Staatsbürgers – dort entdeckten die Polizisten Eierschalen in einer Pfanne.

Noch weiteres Diebesgut sichergestellt

Bei der anschließenden Personendurchsuchung stellten die Einsatzkräfte zahlreiche fremde Gegenstände sicher, darunter mehrere Zulassungsscheine, Bankomat- und Kreditkarten sowie Autoschlüssel. Eine plausible Erklärung für den Besitz der fremden Dokumente und Wertsachen konnte der Mann nicht liefern.

Vor Ort festgenommen, in Justizanstalt geliefert

Nach derzeitigem Ermittlungsstand lässt sich mindestens einer der gefundenen Zulassungsscheine einem Auto-Einbruchsdiebstahl zuordnen, der sich ebenfalls in der Nacht zuvor ereignet hatte. Der 24-Jährige wurde vor Ort festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen zu den möglichen Einbrüchen und Diebstählen dauern an.