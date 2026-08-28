Mit unfassbaren 79 km/h auf dem E-Scooter: Wiener Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

Bei einer wienweiten Schwerpunktaktion hat der Fahrraddienst der Wiener Landesverkehrsabteilung durchgegriffen: Am Donnerstag nahmen die Beamten gezielt Zweiradfahrer ins Visier - mit drastischen Ergebnissen.

Bei einer Schwerpunktaktion ging den Beamten ein besonders stark getunter E-Scooter ins Netz.

Bei einer Schwerpunktaktion ging den Beamten ein besonders stark getunter E-Scooter ins Netz.

Besonders im Fokus standen getunte E-Scooter. Bei Rollentestungen flogen mehrere extrem frisierte Modelle auf. Spitzenreiter war ein E-Scooter, der mit unfassbaren 79 km/h gemessen wurde – erlaubt sind maximal 25 km/h. Auch weitere E-Roller brachten es auf Werte zwischen 39 km/h und 66 km/h. Für die Besitzer hagelte es Verwaltungsstrafanzeigen.

172 offene Strafakten: Mann erwischt auch Dauer-Sünder

Den spektakulärsten Aufgriff gab es jedoch abseits des Rollprüfstands: Die Polizei erwischte einen Mann, gegen den 172 offene Strafakten vorlagen. Da er die ausstehende Summe von über 20.000 Euro nicht begleichen konnte, klickten die Handschellen. Ihm drohen nun 202 Tage und 16 Stunden Ersatzfreiheitsstrafe im Polizeianhaltezentrum. Die Wiener Polizei kündigte nun an, auch künftig scharf zu kontrollieren, um die Sicherheit im Stadtverkehr zu erhöhen.