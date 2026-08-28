Manipuliert und umlackiert: Jugendliche nach E-Bike-Diebstahl gefast

Ein gestohlenes E-Bike hat seinen Eigentümer auf einen Spielplatz in Wien-Brigittenau geführt. Der Besitzer konnte sein Rad dort punktgenau orten und traf prompt auf zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren.

Als der Besitzer des gestohlenen E-Bikes nach der Ortung am 27. August 2026 nachmittags am Spielplatz in Wien Brigittenau eintraf, stieß er auf zwei Jugendliche (14 und 17 Jahre alt), die gerade mit dem Rad flüchten wollten.

Manipuliert, Handyhalterung weg, umlackiert

Bei der anschließenden Ermittlung durch die alarmierte Polizei traten die Spuren der Tat schnell zutage: Die Schließvorrichtung des Bikes war gewaltsam manipuliert, eine Handyhalterung abgerissen und der Rahmen kurzerhand neu überlackiert worden. Den entscheidenden Beweis lieferten die beiden Tatverdächtigen aus Syrien und dem Irak allerdings selbst, denn an ihren Händen hafteten noch die frischen Farbrückstände der Umlackierung.

Opfer bekam sein Fahrrad zurück

Nach der Spurensicherung durfte das Opfer sein Fahrrad wieder in Empfang nehmen. Für die Jugendlichen hat der Diebstahl nun juristische Konsequenzen: Der 14-Jährige verweigerte bei der Vernehmung die Aussage und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Sein 17-jähriger Komplize wurde auf freiem Fuß angezeigt.