Der Samstag beginnt bewölkt, später setzt sich die Sonne durch

Nach morgendlichen Restwolken und vereinzelt letzten Schauern setzt sich rasch überwiegend sonniges Wetter durch. Der zunächst noch kräftige bis lebhafte Westwind lässt ab dem Nachmittag nach. Tageshöchstwerte: ca. 29 Grad.

Der Tag beginnt meist bewölkt und teilweise mit etwas Regen, ab Mittag kommt dann aber wieder die Sonne durch.

Der Tag beginnt meist bewölkt und teilweise mit etwas Regen, ab Mittag kommt dann aber wieder die Sonne durch.

Meist scheint am Samstag die Sonne, auch wenn in den ersten Stunden noch dichtete Wolken unterwegs sind und lokal ein kurzer Schauer niedergehen kann. Im Laufe des Vormittags setzt sich das sonnige Wetter jedoch rasch durch. Der Westwind weht in den frühen Morgenstunden noch spürbar auffrischend bis kräftig, lässt aber ab dem Nachmittag nach. Die Höchstwerte erreichen rund 29 Grad.

In Niederösterreich sind am Abend Gewitter möglich

Die Sonne dominiert in den Bergen, zeigt sich wegen Schleierwolken und Saharastaub jedoch oft milchig. Auch die Fernsicht leidet unter dem Dunst. Während es tagsüber noch trocken bleibt, entladen sich erst am Abend voraussichtlich Gewitter. Der föhnige Südwind dreht spürbar auf West. Mild in 1500 m mit Werten um 24 Grad.