24-Jähriger findet E-Roller-Diebe – zieht plötzlich Schreckschusspistole

Freitagfrüh, am 28. August 2026, haben Zeugen in der Herbststraße in Wien-Ottakring einen Streit zwischen drei Männern auf offener Straße mitbekommen. Einer von ihnen soll eine Waffe gezogen und drei Schüsse abgegeben haben.

Der Vorfall ereignete sich gegen 4.10 Uhr. Nach den drei Schüssen hätten sich die Beteiligten von der Örtlichkeit entfernt. Im Zuge der anschließenden Erhebungen der Polizei konnte ein Mann angehalten werden, auf den die Personenbeschreibung zutraf und der mit dem betreffenden E-Roller unterwegs war, so die Beamten. Bei der Durchsuchung von ihm stellten sie eine Schreckschusspistole mit Knallmunition sowie einen Schlagring mit ausklappbarer Klinge sicher.

Landeskriminalamt ermittelt jetzt

Bei seiner Befragung hatte der 24-jährige Rumäne angegeben, dass ihm der E-Roller vor zwei Tagen gestohlen worden sei. Mit einem zweiten E-Roller hat er daraufhin danach gesucht und in der Nacht auf den 28. August gegen 3 Uhr zwei Männer getroffen, von denen einer auf seinem gestohlenen Fahrzeug gesessen ist. Erst forderte er die beiden zur Herausgabe auf, diese versuchten, ihn zu attackieren, so der Rumäne. Daraufhin hätte er die Schreckschusspistole gezogen und mehrere Schüsse abgegeben. Die weiteren Ermittlungen zum Tatablauf sowie der Identität der beiden bisher noch Unbekannten wurden vom Landeskriminalamt übernommen.