Mehrere Kilo Drogen gefunden: Festgenommener zog Waffe aus Unterhose

Ein Großerfolg gelang den Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) in Wien-Simmering (1110 Wien). Im Zuge einer gezielten Observation beobachteten die Fahnder die Übergabe einer verdächtigen Tasche zwischen zwei Männern. Der Empfänger der Tasche – ein 27-jähriger algerischer Staatsangehöriger – flüchtete anschließend mit einem Taxi, konnte jedoch rasch gestoppt werden. Bei der Anhaltung leistete der Mann Widerstand und verletzte dabei zwei Polizisten leicht. Der Grund für die Gegenwehr wurde schnell klar: In der Tasche befanden sich rund 8,5 Kilogramm Marihuana.

Drogen, Bargeld und weitere Festnahmen

Auch der mutmaßliche Übergeber, ein 33-jähriger Österreicher, wurde auf der Stelle festgenommen. Bei einer anschließenden freiwilligen Nachschau in einer Wohnung stießen die Beamten auf vier weitere Männer im Alter von 33 und 36 Jahren. Dort entdeckten die Polizisten weitere 4,3 Kilogramm Marihuana sowie 61 Gramm Kokain. Insgesamt wurden bei dem Schlag gegen die Drogenszene knapp 13 Kilogramm Marihuana, 61 Gramm Kokain sowie mehrere tausend Euro Bargeld sichergestellt.

Geladene Pistole in der Unterhose versteckt

Im Zuge der weiteren Ermittlungen klickten für einen Komplizen ebenfalls die Handschellen. Bei der Festnahme des 25-jährigen Syrers wurden eine geringe Menge Methamphetamin und Bargeld gefunden. Bei der anschließenden Durchsuchung vor der Einlieferung in die Arrestzelle griff der 25-Jährige plötzlich nach einer geladenen Pistole, die er in seiner Unterhose versteckt hatte. Die Polizisten konnten den Zugriff auf die Waffe unter Anwendung von Körperkraft verhindern. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert, die Ermittlungen laufen.