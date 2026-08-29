Betrunkener schlägt und tritt Hund auf offener Straße

Ein 28-jähriger Österreicher soll Freitagabend, am 28. August 2026, im Bereich der U-Bahnstation Donauspital in der Wiener Donaustadt seinen Hund auf offener Straße misshandelt haben. Er wurde festgenommen.

Wie die Polizei nun berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 20.30 Uhr. Der Mann soll dabei den Hund geschlagen und getreten haben, neben der Polizeidiensthundeeinheit standen auch Kräfte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt im Einsatz. Eine Passantin, die den Vorfall beobachtet und die Polizei gerufen hatte, betreute den augenscheinlich verletzen Hund bis zum Eintreffen der Beamten.

American Staffordshire Terrier wurde ihm abgenommen

Der Hundebesitzer – er war offensichtlich stark betrunken, so die Polizei – versuchte zu flüchten und einen Beamten niederzustoßen. Er wurde anschließend wegen des Verdachts des Widerstandes gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Der Hund, ein American Staffordshire Terrier, wurde ihm von den Behörden abgenommen und zusätzlich wurden mehrere Anzeigen nach dem Tierschutz- und Tierhaltegesetz erstattet. Der Mann hatte nämlich unter anderem keinen Hundeführerschein für den Listenhund.

Für Alkohol nicht bezahlt

Außerdem stellte sich im Zuge der weiteren Ermittlungen heraus, dass der Festgenommene zuvor ein Lokal ohne zu zahlen verlassen hatte, in dem er Alkohol getrunken hatte. Auch diesbezüglich wurde schließlich noch eine Anzeige erstattet.