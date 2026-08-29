Schüsse auf A23: 16-Jähriger rast vor Polizei davon, flüchtet dann zu Fuß weiter

Freitagabend, am 28. August 2026 gegen 19.20 Uhr, gab es zwischen einem Motorradpolizisten und einem 16-jährigen Autofahrer auf der A23 in Richtung Süden eine Verfolgungsjagd.

Der Motorradpolizist hatte den „augenscheinlich minderjährigen Autofahrer“ wahrgenommen und ihm Anhaltezeichen gegeben, heißt es nun seitens der Wiener Polizei. Als der Lenker das bemerkte, flüchtete er und soll mit fast 140 km/h unterwegs gewesen sein. Durch dichtes Auffahren sowie abrupte Bremsmanöver dürfte er auch mehrere gefährliche Verkehrssituationen verursacht haben, so die Polizei weiter.

Insassen flüchteten zu Fuß weiter

Im Bereich der Abfahrt Altmannsdorfer Straße kam das Auto wegen eines Rückstaus zum Stillstand, alle vier Insassen haben daraufhin zu Fuß die Flucht ergriffen. Im Zuge der weiteren Verfolgung hat der Motorradpolizist mehrere Schreckschüsse abgegeben, einer der Mitfahrer konnte dadurch angehalten werden.

Mehrere Anzeigen erstattet

Daraufhin wurde zur weiteren Fahndung auch der Hubschrauber angefordert. So konnten zwei weitere Mitfahrer angehalten werden. Der mutmaßliche Lenker, ein 16-jähriger Serbe, konnte zunächst zwar entkommen, nur wenig später jedoch ausgeforscht werden. Er dürfte wegen seiner fehlenden Lenkberechtigung geflüchtet sein, vermutet die Polizei. Anschließend wurden noch strafrechtliche und mehrere verwaltungsstrafrechtliche Anzeigen erstattet.