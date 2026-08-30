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auf dem bild von 5min.at sieht man eine u-bahn in wien.
Die Regeln in den Wiener Öffis bezüglich E-Scootern ändern sich mit 1. September 2026.
Wien
30/08/2026
Was sich ändert

Ab 1. September: Neue E-Scooter-Regeln in Wiener U-Bahnen und Öffis

Ab 1. September 2026 gelten für E-Scooter in Wiens U-Bahnen die selben Spielregeln wie auch für Fahrräder: Sie dürfen ab dann nur noch außerhalb der Stoßzeiten mitgenommen werden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(430 Wörter)
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Täglich bringen die Wiener Linien knapp 2,5 Millionen Fahrgäste sicher und bequem an ihr Ziel. Ab September 2026 werden zudem nun die Beförderungsbedingungen aktualisiert – und dabei vor allem für E-Fahrzeuge Verschärfungen eingeführt. So dürfen E-Scooter in der U-Bahn ab 1. September etwa nur noch zu Stoßzeiten mitgeführt werden – wie das derzeit auch schon bei E-Bikes der Fall ist. Heißt: Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr und ab 18.30 Uhr bis Betriebsschluss. An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen ist die Mitnahme ganztägig erlaubt.

Scooter ohne E-Antrieb dürfen weiterhin mitgenommen werden

Die aktualisierten Beförderungsbedingungen besagen zudem, dass E-Fahrzeuge in Bussen oder der Straßenbahn der Wiener Linien überhaupt nicht mehr transportiert werden dürfen. Diese Regelung gilt für zusammenklappbare E-Bikes ebenso wie für E-Scooter. All das soll für mehr Komfort in den Öffis sorgen und einen reibungsloseren Fahrgastwechsel besonders während der Stoßzeiten ermöglichen. Und, so die Wiener Linien: „Scooter ohne E-Antrieb nehmen deutlich weniger Platz ein und dürfen weiterhin zusammengeklappt zu jeder Zeit und in allen Fahrzeugen mitgenommen werden.“

„Unsere Öffis sind das Rückgrat der klimafreundlichen Mobilität“

Für Öffi-Stadträtin Ulli Sima ist nämlich klar: „Unsere Öffis sind das Rückgrat der klimafreundlichen Mobilität in Wien. Damit täglich Millionen Fahrgäste sicher und komfortabel unterwegs sind, braucht es klare Regeln für alle. Mit den neuen Beförderungsbedingungen sorgen wir für mehr Platz in den Fahrzeugen und verbessern das Miteinander in Bus, Bim und U-Bahn.“

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50 Euro-Strafen, wenn man sich nicht an Spielregeln hält

Hält man sich nicht an die neuen Spielregeln, muss man künftig mit entsprechenden Strafen rechnen – in Höhe von 50 Euro, so die Wiener Linien. Ebenfalls gestraft werden kann übrigens, wer am Bahnsteig mit einem (E)-Scooter fährt und damit gegen die Regeln verstößt. Monika Unterholzner, stellvertretende Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke, weiß ebenfalls: „E-Scooter sind Teil moderner urbaner Mobilität. Aber wo viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, braucht es klare Regeln.“

„Nehmen Rückmeldungen unserer Fahrgäste sehr ernst“

Und Wiener Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl ergänzt noch: „Wir nehmen die Rückmeldungen unserer Fahrgäste sehr ernst. Sie zeigen ebenso wie unsere internen Analysen, dass E-Scooter, insbesondere in stark ausgelasteten Fahrzeugen, als störend empfunden werden und den Fahrgastwechsel erschweren können. Mit den neuen Regeln reagieren wir auf diesen Handlungsbedarf und schaffen eine klare, nachvollziehbare Lösung, die den Komfort und das Miteinander in den Öffis verbessert.“

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt drei Personen mit einem Plakat.
©Stadt Wien/Christian Fürthner
Von links nach rechts: Monika Unterholzner (stellvertretende Generaldirektorin Wiener Stadtwerke), Ulli Sima (Öffi-Stadträtin) und Alexandra Reinagl (Geschäftsführerin Wiener Linien) verkünden die neuen Regeln in Wiens Öffis.
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