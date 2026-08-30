Feuer in Wiener Wohnhaus: Flammen schlugen aus dem Fenster

Wegen der Verrauchung des Stiegenhauses mussten bei einem Wohnungsbrand in Wien-Leopoldstadt in der Nacht auf Sonntag, 30. August 2026, mehrere Menschen von der Feuerwehr gerettet werden.

Gegen 22.30 Uhr brannte eine Wohnung in einem Mehrparteienwohnhaus im Pratercottage. Sofort rückte die Berufsfeuerwehr Wien aus und musste auch sogleich mehrere Hausbewohner retten, deren Fluchtweg wegen der starken Verrauchung des Stiegenhauses abgeschnitten war. Die Flammen bekämpften sie daraufhin sowohl von außen als auch von innen, aus der Brandwohnung musste außerdem ein medizinischer Sauerstofftank geborgen werden. Vier Personen mussten schließlich von der Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Bewohner aus verrauchtem Stiegenhaus gerettet

Das Feuer war übrigens im dritten Stock ausgebrochen, aus einem innenhofseitigen Fenster schlugen auch die Flammen heraus. Während sich die Bewohnerin der Brandwohnung rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte, machten andere Hausbewohner an den Fenstern auf sich aufmerksam oder flüchteten auf den Balkon. Die Floriani fanden im Stiegenhaus eine verletzte Person, die ins Freie gebracht wurde, zwei weitere konnten über die Drehleiter, eine vierte Person ausgestattet mit einer Fluchtfiltermaske gerettet werden. Der brand konnte durch die gesetzten Maßnahmen rasch gelöscht werden, die Brandursache ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.