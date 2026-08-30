24-jähriger Drogenlenker rammt Streifenwagen – drei Polizisten verletzt

Ein 24-jähriger Autofahrer soll sich in der Nacht auf Samstag einer Anhaltung entzogen haben. Auf der Erdberger Lände wurde ein Streifenwagen gerammt, drei Polizisten wurden verletzt.

Der 24-Jährige soll auf der Erdberger Lände einen Streifenwagen gerammt haben. Dabei wurden drei Polizisten verletzt.

Der 24-Jährige soll auf der Erdberger Lände einen Streifenwagen gerammt haben. Dabei wurden drei Polizisten verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag, dem 29. August 2026, gegen 2.55 Uhr in Wien-Landstraße. Laut Landespolizeidirektion Wien entzog sich ein Autofahrer einer polizeilichen Anhaltung. Daraufhin nahmen mehrere Streifenbesatzungen die Nachfahrt auf. Die Verfolgung führte schließlich in den Bereich der Erdberger Lände.

Streifenwagen gerammt

Dort soll der Mann mit erhöhter Geschwindigkeit durch eine Nebenfahrbahn gefahren sein. In weiterer Folge rammte er laut Polizei einen Streifenwagen. Die Polizei geht davon aus, dass er sich damit mutmaßlich weiterhin der Anhaltung entziehen wollte. Als sein Auto schließlich zum Stillstand kam, griffen die Beamten ein.

Drei Polizisten verletzt

Der 24-Jährige wurde unter Anwendung von Körperkraft aus seinem Fahrzeug gebracht. Dabei soll er massiven Widerstand geleistet haben. Drei Polizisten wurden laut Landespolizeidirektion Wien verletzt und mussten ihren Dienst beenden. Am Auto des Tatverdächtigen sowie an einem Streifenwagen entstand erheblicher Sachschaden.

Anzeige auf freiem Fuß

Der österreichische Staatsbürger wurde vorläufig festgenommen. Gegenüber der Polizei gab er an, unter Kokaineinfluss zu stehen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 24-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Weiteres Bildmaterial zu dem Vorfall liegt laut Polizei nicht vor.